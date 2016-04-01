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Bir Dilim Aşk

My Bakery In Brooklyn

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Bir Dilim Aşk
  • IMDB Puanı : 4.6 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Aynı trafik kazasında anne babalarını yitiren kuzenler Vivien ve Chloe'yi halaları büyütür. Halaları öldüğünde, büyük yatırımlar yaptığı pastanesini iki kuzene eşit hisselerle miras bıraktığı anlaşılır. Ancak pastane borç içinde yüzmektedir. Kuzenler bir yandan pastaneye el konulmaması için çabalarken, bir yandan da pastacılık konusundaki farklı görüşleri yüzünden birbirlerine düşer. Aşk ise bu pastanenin olmazsa olmazlarındandır. Chloe uzun zamandır peşinden koşan ünlü şefi görmezden gelmeye, Vivien ise en büyük düşmanları yakışıklı bankacı Paul'un ilgisine karşı koymaya çalışmaktadır.

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Yorumlar

  • My bakery in brooklyn i bir dilim ask diye ceviren arkadas sana da merhaba

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Oyuncular ve ekip

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