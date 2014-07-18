Bir Don Juan Öldürmek

Film, bir hastasının intiharından duyduğu üzüntü ile internetten ruhsal sorunlu kadınlar bularak onlarla bağlantı kuran, buluşan ve daha sonra bir cinayete kurban giden idealist bir psikiyatr ile sağduyusunu, bir psikolojik sorgulama aleti haline getiren bir polisin hikayesini anlatıyor.