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Bir Don Juan Öldürmek

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Fragmanlar


Bir Don Juan Öldürmek
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 5.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Film, bir hastasının intiharından duyduğu üzüntü ile internetten ruhsal sorunlu kadınlar bularak onlarla bağlantı kuran, buluşan ve daha sonra bir cinayete kurban giden idealist bir psikiyatr ile sağduyusunu, bir psikolojik sorgulama aleti haline getiren bir polisin hikayesini anlatıyor.

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