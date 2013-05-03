Bir Gevrek, Bir Boyoz, İki de Kumru

Tan, dokuz yıl boyunca hiç gitmediği İzmir’e, çok yakın arkadaşlarından birinin ölüm haberini alınca, gitmeye karar verir. Sabah erken saatte havaalanına ulaşır. O işlemlerini yaparken, bir başka köşede de Selânik’ten gelen Alexi’nin İzmir’e gitmek üzere aktarma yaptığı görülür. Yaşlı adam, 1955 yılında çok sevdiği kentinden ayrılmak zorunda kalan, eski bir İzmirlidir.