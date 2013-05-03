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Bir Gevrek, Bir Boyoz, İki de Kumru

Bir Gevrek, Bir Boyoz, Iki de Kumru

0 kişi izlemiş. | 54 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Bir Gevrek, Bir Boyoz, İki de Kumru
  • IMDB Puanı : 7.5 / 10
  • Filmin Puanı : 7.1 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Tan, dokuz yıl boyunca hiç gitmediği İzmir’e, çok yakın arkadaşlarından birinin ölüm haberini alınca, gitmeye karar verir. Sabah erken saatte havaalanına ulaşır. O işlemlerini yaparken, bir başka köşede de Selânik’ten gelen Alexi’nin İzmir’e gitmek üzere aktarma yaptığı görülür. Yaşlı adam, 1955 yılında çok sevdiği kentinden ayrılmak zorunda kalan, eski bir İzmirlidir.

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Yorumlar

  • bir kadın, bir erkek, ve iki kumru :D

  • inanılmaz ama gerçek film izmirde gösterim de değil!

  • vizyonda bu kadar çok aksiyon dolu film varken bu filme rastlamak iyi oldu

  • filmin adı çok manasız geldi

  • fragmana bakılırsa iyi vakit geçirebileceğiniz türden bi türk filmi. başroldeki erkek oyuncu kim bilen var mı?

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Oyuncular ve ekip

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