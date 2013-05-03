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Bir Gevrek, Bir Boyoz, İki de Kumru
Bir Gevrek, Bir Boyoz, Iki de Kumru
0 kişi izlemiş. | 54 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 7.5 / 10
- Filmin Puanı : 7.1 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Komedi, Dram
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :3 Mayıs 2013
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Tan, dokuz yıl boyunca hiç gitmediği İzmir’e, çok yakın arkadaşlarından birinin ölüm haberini alınca, gitmeye karar verir. Sabah erken saatte havaalanına ulaşır. O işlemlerini yaparken, bir başka köşede de Selânik’ten gelen Alexi’nin İzmir’e gitmek üzere aktarma yaptığı görülür. Yaşlı adam, 1955 yılında çok sevdiği kentinden ayrılmak zorunda kalan, eski bir İzmirlidir.
Galeri
Yorumlar
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bir kadın, bir erkek, ve iki kumru :D
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inanılmaz ama gerçek film izmirde gösterim de değil!
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vizyonda bu kadar çok aksiyon dolu film varken bu filme rastlamak iyi oldu
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filmin adı çok manasız geldi
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fragmana bakılırsa iyi vakit geçirebileceğiniz türden bi türk filmi. başroldeki erkek oyuncu kim bilen var mı?
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