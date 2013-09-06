Bir Hayalimiz Vardı

İki yakın arkadaş olan Ginger ve Rosa, Soğuk Savaş ve cinsel devrimin etkilerinin hüküm sürdüğü 1960'lı yılların Londra'sında yaşamaktadır. İki genç kız aleni bir şekilde ailelerine baş kaldırmakta; başka türlü, heyecanlı bir hayata ulaşmanın hayallerini kurmaktadırlar. Daha da önemlisi hiçbir zaman, küçümsedikleri ve acıdıkları anneleri gibi olmamaya kararlıdırlar. Ginger zamanla politik eylemlerde daha büyük bir tutkuyla yer almaya ve gece gündüz dönemin sorunları üzerine kafa yormaya başlar. Öyle ki bir süre sonra Soğuk Savaş ile ilgili yazmaya başlar. Ginger'ın aksine Rosa, politik konulara pek de ilgi duymayan ve genellikle eğlence odaklı yaşayan bir genç kıza dönüşmüştür; buna rağmen aralarındaki dostluk tüm gücüyle devam eder. Ancak Rosa'nın attığı beklenmedik bir adım bu yakın arkadaşlığı parçalanma noktasına getirir.