Bir Hikayem Var
- IMDB Puanı : 3.3 / 10
- Filmin Puanı : 6.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Genç bir sinemacı olma hayalindeki Mert‘in tek amacı ne olursa olsun kendi filmini çekmektir. Bu hayale ulaşmak için en yakın dostları Okay ve Aras'ı da yanına alarak projeye koyulurlar. Fakat film işi masraflıdır ve pek yerden borç para alırlar; borç isterken de kırk takla atarak yalanlar söylerler. Tabii bu yalanlar dönüp dolaşıp başlarına bela olacaktır. Fakat geri dönüş yoktur ve bir kere film çekmek için yola çıkmışlardır. Evden hesap çarşıya uymayınca, macera ve komedi dolu olaylar biribirni izler. Çıktıkları bu yolda, işler planladıkları gibi gitmeyince, kendilerini macera dolu, birbirinden komik olayların içinde bulurlar.
Galeri
Yorumlar
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Gerçekten de güzel bir hikaye olduğunu düşünüyorum.. Kadro çok iyi.. fragmanlar da zaten fazlasıyla eğlenceliydi..bence sinemada izlemek daha keyifli olur ben kaçırmayı düşünmüyorum açıkçası :))
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bana eğlenceli bi film gibi geldi. ama türk filmleri bence büyük hollywood yapımlarının vizyona girdiği haftalarda vizyona girmemeli.
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müge boz bence leyla ile mecnundan ayrılarak çok büyük bi hata yaptı. demekki böyle bi kariyer istiyomuş kendine
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kadir doğulu ne alaka anlamadım?