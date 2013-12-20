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Bir Hurdacının Hayatı

Epizoda u zivotu beraca zeljeza

1 kişi izlemiş. | 5 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Bir Hurdacının Hayatı
  • IMDB Puanı : 6.8 / 10
  • Filmin Puanı : 7.3 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Nazif hurda demir toplayarak hayatını güç belâ kazanmaktadır. Eşi Senada düşük yaptığında hastane öyle yüksek bir meblağ talep eder ki ameliyat olmadan kasabalarına dönerler. Nazif, hurda toplarken çağdaş dünyanın gizli ayrımcılığını da göğüslemeye çalışacaktır.

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Yorumlar

  • bir arkadaşım anlata anlata bitiremedi. böyle filmlerden çok hoşlanmadığımı söyledim ama önyargılı davranma dedi. merak ettim ben de

  • oscar için adı geçen bi film. kaçırmayın mutlaka bir şekilde izleyin. insanın içine işliyor gerçekten. çıktığınızda etkisinden kurtulamıcaksınız. herkese tavsiye ediyorum

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Oyuncular ve ekip

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