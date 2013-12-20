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Bir Hurdacının Hayatı
Epizoda u zivotu beraca zeljeza
1 kişi izlemiş. | 5 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.8 / 10
- Filmin Puanı : 7.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : Fransa, İtalya, Bosna-Hersek, Slovenya
- Gösterim Tarihi :20 Aralık 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :75 dk.
Filmin Konusu
Nazif hurda demir toplayarak hayatını güç belâ kazanmaktadır. Eşi Senada düşük yaptığında hastane öyle yüksek bir meblağ talep eder ki ameliyat olmadan kasabalarına dönerler. Nazif, hurda toplarken çağdaş dünyanın gizli ayrımcılığını da göğüslemeye çalışacaktır.
Galeri
Yorumlar
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bir arkadaşım anlata anlata bitiremedi. böyle filmlerden çok hoşlanmadığımı söyledim ama önyargılı davranma dedi. merak ettim ben de
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oscar için adı geçen bi film. kaçırmayın mutlaka bir şekilde izleyin. insanın içine işliyor gerçekten. çıktığınızda etkisinden kurtulamıcaksınız. herkese tavsiye ediyorum
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