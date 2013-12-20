Bir Hurdacının Hayatı

Nazif hurda demir toplayarak hayatını güç belâ kazanmaktadır. Eşi Senada düşük yaptığında hastane öyle yüksek bir meblağ talep eder ki ameliyat olmadan kasabalarına dönerler. Nazif, hurda toplarken çağdaş dünyanın gizli ayrımcılığını da göğüslemeye çalışacaktır.