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Bir Kadın + Bir Erkek
Un + Une
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- IMDB Puanı : 6.2 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Aksiyon
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Fransa
- Gösterim Tarihi :1 Temmuz 2016
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Film, başarılı ve çekici bir film bestecisi olan Antoine'ın iş için Hindistan'a gidişini ve kendisiyle tam anlamıyla zıt bir karakterde olan Fransa Büyükelçisi'nin eşi olan Anna'ya âşık olmasını konu alıyor. İkili, karmaşık bir ilişkinin içerisine girer.
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Yorumlar
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güzel bi aşk filmi , hem komik hem romantik, keyif alarak izledim, bu tarzdan hoşlananlar için tavsiye ederim,.
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