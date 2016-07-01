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Sinema>Film Arşiv >  Bir Kadın + Bir Erkek - Un + Une
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Bir Kadın + Bir Erkek

Un + Une

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Fragmanlar


Bir Kadın + Bir Erkek
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Cinsellik
  • IMDB Puanı : 6.2 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Film, başarılı ve çekici bir film bestecisi olan Antoine'ın iş için Hindistan'a gidişini ve kendisiyle tam anlamıyla zıt bir karakterde olan Fransa Büyükelçisi'nin eşi olan Anna'ya âşık olmasını konu alıyor. İkili, karmaşık bir ilişkinin içerisine girer.

Galeri

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Yorumlar

  • güzel bi aşk filmi , hem komik hem romantik, keyif alarak izledim, bu tarzdan hoşlananlar için tavsiye ederim,.

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Oyuncular ve ekip

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