Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Bir Kadın Zaferi - The Conductor
Paylaş

Bir Kadın Zaferi

The Conductor

0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.

Henüz videosu bulunmamaktadır.

Bir Kadın Zaferi
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (0 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Bir Kadın Zaferi, orkestra şefi olmayı hayal eden genç bir kadının yaşamına odaklanıyor. Antonia Brico, henüz çocukken ailesi ile birlikte Amerika'ya göç eder. Şimdi 24 yaşında olan Antonia, orkestra şefi olmak istemektedir ancak kadın olduğu için kimse onun bu isteğini ciddeye almaz. Maruz kaldığı durum sonrası dünya ile yüzleşmeye karar veren Antonia, Berlin Filarmoni Orkestrası sınavına girmeye karar verir. Bu sırada hayatının aşkı ile tanışan genç kadın, bir süre sonra sevdiği adam ve hayallerinin peşinde gitme konusunda bir seçim yapmak zorunda kalır.

Galeri

Henüz fotosu bulunmamaktadır.
izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Oyuncular ve ekip

    tümü >>

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Mynet sinema kalitesiyle Bir Kadın Zaferi filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Bir Kadın Zaferi filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir