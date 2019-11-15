Bir Kadın Zaferi, orkestra şefi olmayı hayal eden genç bir kadının yaşamına odaklanıyor. Antonia Brico, henüz çocukken ailesi ile birlikte Amerika'ya göç eder. Şimdi 24 yaşında olan Antonia, orkestra şefi olmak istemektedir ancak kadın olduğu için kimse onun bu isteğini ciddeye almaz. Maruz kaldığı durum sonrası dünya ile yüzleşmeye karar veren Antonia, Berlin Filarmoni Orkestrası sınavına girmeye karar verir. Bu sırada hayatının aşkı ile tanışan genç kadın, bir süre sonra sevdiği adam ve hayallerinin peşinde gitme konusunda bir seçim yapmak zorunda kalır.