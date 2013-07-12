Bir Kadının Gözyaşı

1920’lerde Fransa’da Bordeaux yakınlarındaki Landes yöresinde evlilikler ailelerin toprak paylaşımına göre planlanmakta ve gerçekleşmektedir. Thérèse Desqueyroux’un çağına göre ileri fikirleri yerel geleneklerle çelişir. Thérèse, hayatını doya doya yaşamak için aşırı yollara sapacaktır.