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Bir Kadının Gözyaşı
Therese Desqueyroux
1 kişi izlemiş. | 9 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.1 / 10
- Filmin Puanı : 7.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : Fransa
- Gösterim Tarihi :12 Temmuz 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :110 dk.
Filmin Konusu
1920’lerde Fransa’da Bordeaux yakınlarındaki Landes yöresinde evlilikler ailelerin toprak paylaşımına göre planlanmakta ve gerçekleşmektedir. Thérèse Desqueyroux’un çağına göre ileri fikirleri yerel geleneklerle çelişir. Thérèse, hayatını doya doya yaşamak için aşırı yollara sapacaktır.
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Yorumlar
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amelia ile tanınan bir oyuncu audrey tautou, kendisini birkaç ay önce Günlerin Köpüğü filmiyle izledik, orda da çok başarılıylı ancak oyuncunun bu filmdeki performansı muhteşem. karakterin çaresizliğini, köşeye sıkışmışlığını mimikleri ve bakışlarıyla o kadar iyi yansıtmış ki hayran kalmamak mümkün değil
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