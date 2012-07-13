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Bir Mafya Hikayesi

Les Lyonnais

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Fragmanlar


Bir Mafya Hikayesi
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 7.0 / 10
  • Filmin Puanı : 6.8 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Bir çingene kampında sefalet içinde büyüyen Edmond Vidal, diğer adıyla Momon, hırsızlıktan girdiği hapishanede Serge Suttel adında bir başka mahkumla arkadaş olur. tahliye olduktan sonra da arkadaşlıklarını sürdüren ikili, bir şekilde organize suç işine bulaşırlar. "Des Lyonnais" adında bir çete kurarlar ve 1970'lerin en 'verimli', en ses getiren olaylarına karışırlar fakat 4-5 yıl içerisinde çete yakalanır ve çökertilir.


Şimdi 60 yaşına gelen Momon geçmişteki günleri, silerek, hatırlamak istemez, zira 'emekliye' ayrılıp huzuru bulmuştur. Ailesi ve çocuklarıyla mutlu bir yuva kurmuş kafa dinlerken, geçmişten bir hayalet gibi çıkıp gelen Serge Suttel hala açık kalan defterleri kapatmak ister.

Galeri

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Yorumlar

  • Evet, zaten The Godfather ve diğer mafya filmleri paso çatışmaydı. Dram filmi çekilmez arkadaşa katılıyorum.

  • saçmalamışlar

  • dram mafya filmi çekilmez

  • puanı biraz düşük ama izlenir

  • doğru düzgün film geliyor

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Oyuncular ve ekip

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