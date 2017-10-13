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Bir Nefes Yeter
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 4.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Dram
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :13 Ekim 2017
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Yeni mevsimlere geçerken, devri daimi aklımıza yazan bir duygu yağmuru bu. Aldığımız her nefesi bir şenlik kılmaya samimi bir davet. İnsanlık görevimizi en masum şekliyle hatırlatan bir senaryo... Ana rahminden çıktığımız an kadar yalın, bilge ve umuda yazgılı insanların hayata bağlı kalma çabası... Çağın ve çağların hikayesi...
Her ölümün bir yeni doğuş olduğunu hiç unutmadan yaşamak...
Ve cenneti yeryüzünde kurmak istiyorsak; Bir Nefes Yeter...
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Yorumlar
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Bir nefes yeter diyorsaniz bu filme bir puan da yeter!
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