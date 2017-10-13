Yeni mevsimlere geçerken, devri daimi aklımıza yazan bir duygu yağmuru bu. Aldığımız her nefesi bir şenlik kılmaya samimi bir davet. İnsanlık görevimizi en masum şekliyle hatırlatan bir senaryo... Ana rahminden çıktığımız an kadar yalın, bilge ve umuda yazgılı insanların hayata bağlı kalma çabası... Çağın ve çağların hikayesi...

Her ölümün bir yeni doğuş olduğunu hiç unutmadan yaşamak...

Ve cenneti yeryüzünde kurmak istiyorsak; Bir Nefes Yeter...