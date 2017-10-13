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Bir Nefes Yeter

0 kişi izlemiş. | 4 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Bir Nefes Yeter
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13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 4.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Yeni mevsimlere geçerken, devri daimi aklımıza yazan bir duygu yağmuru bu. Aldığımız her nefesi bir şenlik kılmaya samimi bir davet. İnsanlık görevimizi en masum şekliyle hatırlatan bir senaryo... Ana rahminden çıktığımız an kadar yalın, bilge ve umuda yazgılı insanların hayata bağlı kalma çabası... Çağın ve çağların hikayesi...

Her ölümün bir yeni doğuş olduğunu hiç unutmadan yaşamak...
Ve cenneti yeryüzünde kurmak istiyorsak; Bir Nefes Yeter...

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Yorumlar

  • Bir nefes yeter diyorsaniz bu filme bir puan da yeter!

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Oyuncular ve ekip

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