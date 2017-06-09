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Bir Nefes

Ein Atem (One Breath)

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Fragmanlar


Bir Nefes
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.3 / 10
  • Filmin Puanı : 10.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Elena, Yunanistan'da iş bulamadığı için erkek arkadaşının karşı çıkmasına rağmen Almanya'ya taşınan genç ve eğitimli bir kadındır. İstediği bir işe giremediği gibi hamile olduğunu öğrenmesiyle hayatı tamamen tepetaklak olur. Tessa ise Almanya'da yaşayan 30'lu yaşlarında başarılı bir anne, eş ve iş kadınıdır. Bebeğine bakıcı ararken Elena ile yolları kesişir. Farklı ülkelerden, geçmişlerden ve deneyimlerden gelen bu iki kadının ortak bir hayali vardır: çalışıp mutlu olmak. Fakat Tessa'nın hayatı beklenmedik bir anda altüst olur. Elena, Tessa'nın bebeği ile birlikte ortadan kaybolur.

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