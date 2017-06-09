Elena, Yunanistan'da iş bulamadığı için erkek arkadaşının karşı çıkmasına rağmen Almanya'ya taşınan genç ve eğitimli bir kadındır. İstediği bir işe giremediği gibi hamile olduğunu öğrenmesiyle hayatı tamamen tepetaklak olur. Tessa ise Almanya'da yaşayan 30'lu yaşlarında başarılı bir anne, eş ve iş kadınıdır. Bebeğine bakıcı ararken Elena ile yolları kesişir. Farklı ülkelerden, geçmişlerden ve deneyimlerden gelen bu iki kadının ortak bir hayali vardır: çalışıp mutlu olmak. Fakat Tessa'nın hayatı beklenmedik bir anda altüst olur. Elena, Tessa'nın bebeği ile birlikte ortadan kaybolur.