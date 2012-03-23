Bir Ses Böler Geceyi

Film, üniversitede araştırma görevlisi olan Süha’nın arabasıyla bir köy mezarlığının duvarına çarpmasıyla başlar. Gök yarılmışçasına yağmur yağmaktadır, Süha gecenin içinden geçen bir tabut görür, frene basar… Gözlerini açtığında bir köy mezarlığındadır…

Kendini mezar taşlarının arasında bulan Süha, boş bir mezardan geçmiş yaşamına doğru ilginç bir yolculuğa çıkacaktır.