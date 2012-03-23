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Bir Ses Böler Geceyi
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- IMDB Puanı : 4.9 / 10
- Filmin Puanı : 8.4 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2011
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :23 Mart 2012
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Yapımcı :
- Dağıtıcı :Tiglon
- Resmi Sitesi : http://www.birsesbolergeceyi.com/
Filmin Konusu
Film, üniversitede araştırma görevlisi olan Süha’nın arabasıyla bir köy mezarlığının duvarına çarpmasıyla başlar. Gök yarılmışçasına yağmur yağmaktadır, Süha gecenin içinden geçen bir tabut görür, frene basar… Gözlerini açtığında bir köy mezarlığındadır…
Kendini mezar taşlarının arasında bulan Süha, boş bir mezardan geçmiş yaşamına doğru ilginç bir yolculuğa çıkacaktır.
Galeri
Yorumlar
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merakla bekliyorum...
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Ahmet Ümit'in romanından uyarlama. mutlaka izlenmeli.
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dvdsi alıp izlenir.
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kitap uyarlaması olması lazm bu film. pek şansı yok.
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ilginç bir filme benziyor.
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