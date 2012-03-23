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Bir Ses Böler Geceyi

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Fragmanlar


Bir Ses Böler Geceyi
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 4.9 / 10
  • Filmin Puanı : 8.4 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Film, üniversitede araştırma görevlisi olan Süha’nın arabasıyla bir köy mezarlığının duvarına çarpmasıyla başlar. Gök yarılmışçasına yağmur yağmaktadır, Süha gecenin içinden geçen bir tabut görür, frene basar… Gözlerini açtığında bir köy mezarlığındadır…

Kendini mezar taşlarının arasında bulan Süha, boş bir mezardan geçmiş yaşamına doğru ilginç bir yolculuğa çıkacaktır.

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Yorumlar

  • merakla bekliyorum...

  • Ahmet Ümit'in romanından uyarlama. mutlaka izlenmeli.

  • dvdsi alıp izlenir.

  • kitap uyarlaması olması lazm bu film. pek şansı yok.

  • ilginç bir filme benziyor.

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Oyuncular ve ekip

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