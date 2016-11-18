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Bir Şey Değilim

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Bir Şey Değilim
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 8.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Mahmut, genç bir tiyatro oyuncusudur. Zor günler geçirmektedir. İkinci sınıf sinema filmine çağrılır. Kötü adam karakterini oynayacaktır. Acemi de olsa oyunculuğunu gösterir. Filmin Jön'ü Mahmut'un tiyatrocu olmasını kıskanır ve kovulması için üstüne gider. Mahmut yaşayabilmek ve karnını doyurabilmek için itilip kakılmalara istemeden tepkisiz kalır. Bu tepkisizliği kız arkadaşı ile tartışma nedeni olur. Kız, Mahmut'u terk eder ve gece vakti tek başına eve gitmeye kalkar. Beyoğlu sokakları güvenli değildir. Serap iki gaspçının saldırısına uğrar, tecavüze kalkışırlar. Mahmut fark ettirmeden kızı takip etmiştir ve olaya müdahale eder. Kızı kurtarır, eline geçirdiği sopayla gaspçılarla boğuşur. Yere serdiği gaspçıyı yerde baygın bırakıp gider. Mahmut gazetelerin baş sayfalarında kapak olur. Kadınları öldüren bir seri katili öldürmüştür. Mahmut kahramanlaşır ama içeride Mahmut baskı ve işkence görmektedir. Yapımcı Azmi Mahmut'u çok iyi karşılar, yeni anlaşmalar yapar. Kötü adam karakteri iyi adama dönüşerek yarım kalan film tamamlanacaktır. Her şey iyi ve hızlı giderken gerçek katilin kimliği basında açıklanınca Mahmut için yıkım olur. Mahmut meşhur olmak için yalan söyleyen sahtekar bir oyuncu haline gelir.

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