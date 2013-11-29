Bir Vampir Hikayesi

İki gizemli kadın deniz kenarındaki bir yere sığınırlar. Clara ıssız konukevi Byzantium'da barınmalarını sağlayan yalnız Noel ile tanışır. Eleanor ise Frank'le arkadaş olur ve ona ölümcül sırlarından bahseder. İki kadın aslında 200 yıl önce doğmuştur ve insan kanıyla beslenmektedir. Sırları yayılmaya başladıkça, geçmişleri onları yakalar ve ölümcül sonuçlar doğurur.