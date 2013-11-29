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Bir Vampir Hikayesi

Byzantium

1 kişi izlemiş. | 17 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Bir Vampir Hikayesi
  • IMDB Puanı : 6.5 / 10
  • Filmin Puanı : 6.9 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

İki gizemli kadın deniz kenarındaki bir yere sığınırlar. Clara ıssız konukevi Byzantium'da barınmalarını sağlayan yalnız Noel ile tanışır. Eleanor ise Frank'le arkadaş olur ve ona ölümcül sırlarından bahseder. İki kadın aslında 200 yıl önce doğmuştur ve insan kanıyla beslenmektedir. Sırları yayılmaya başladıkça, geçmişleri onları yakalar ve ölümcül sonuçlar doğurur.

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Yorumlar

  • Herkesin izlemesi gereken bir film

  • neil jordandan bi vampir filmi daha

  • vampir filmleri iyidir. izleyin.

  • izleyen varsa lütfen nasıldı merak ediyorum

  • beyoğlu sinemasında da oynuyo. izlemek istiyorum. imdb puanıda fena diil

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Oyuncular ve ekip

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