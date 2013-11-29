Sinema>Film Arşiv > Bir Vampir Hikayesi - Byzantium
Bir Vampir Hikayesi
Byzantium
1 kişi izlemiş. | 17 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.5 / 10
- Filmin Puanı : 6.9 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Dram, Fantastik, Gerilim
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : ABD, İngiltere, İrlanda
- Gösterim Tarihi :29 Kasım 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :118 dk.
Filmin Konusu
İki gizemli kadın deniz kenarındaki bir yere sığınırlar. Clara ıssız konukevi Byzantium'da barınmalarını sağlayan yalnız Noel ile tanışır. Eleanor ise Frank'le arkadaş olur ve ona ölümcül sırlarından bahseder. İki kadın aslında 200 yıl önce doğmuştur ve insan kanıyla beslenmektedir. Sırları yayılmaya başladıkça, geçmişleri onları yakalar ve ölümcül sonuçlar doğurur.
Galeri
Yorumlar
-
Herkesin izlemesi gereken bir film
-
neil jordandan bi vampir filmi daha
-
vampir filmleri iyidir. izleyin.
-
izleyen varsa lütfen nasıldı merak ediyorum
-
beyoğlu sinemasında da oynuyo. izlemek istiyorum. imdb puanıda fena diil
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.