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Bir Varmış, Bir Yokmuş

1 kişi izlemiş. | 14 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Bir Varmış, Bir Yokmuş
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 8.3 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Duyduğu bir şarkının peşine düşen Nehir ile şarkıyı yapan Ozan’ın tüm zorluklara rağmen bitirmeyi başaramadıkları aşklarının hikâyesi. Bir şarkıyı beğenirsiniz çünkü onu yazan bir şekilde size dokunmuştur. Nehir’in peşine düştüğü şarkıda ise sonu olmayan bir yol Ozan’a çıkmaktadır. Birinin kararlılığı ile diğerinin gelgitleri arasında sıkışıp kalan ilişkileri, aslında biraz da yetişkinlerin elinde kalan son masaldır.


Filmin Eleştrisi




Galeri

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Yorumlar

  • incir receli 2 versiyonu olmuş.Ölmüş sevgiliye duyulan saygı işlenmiş. lütfen daha güzel hikayeler yazılıp, boşa emek kaybı yaşamayın izleyiciler sıkıldı artık aynı hikayelerden.ama malesef değişmeyen gerçek erkekler kendini yeni bir ilişkiye hazır hissetmiyorlar ama o ilişkiyi istedikleri gibi yaşayıp ( gezme eğlenme sevişme ) işi ciddiyete dökme düşüncesi gündeme gelince kılıfları çok oluyor :(

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Oyuncular ve ekip

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