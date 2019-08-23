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Bir Zamanlar... Hollywood'da
Once Upon a Time In Hollywood
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 10.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
1969 yazında Los Angeles'de geçen filmde, hit bir dizide oynamış bir erkek TV aktörünün film sektörüne girmeye çalışması anlatılıyor. Aktörün yakın arkadaşı, aynı zamanda da dublörü de aynı şeyi amaçlamaktadır. Sharon Tate'in ve dört arkadaşının Charles Manson'un müritleri tarafından korkunç cinayeti ise filmde geri plandaki hikayeyi oluşturuyor.
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