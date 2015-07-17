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Bir Zamanlar New York

The Immigrant

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Bir Zamanlar New York
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
15 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.6 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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