Bırak Kendini

Psikanalist olan Elia, hâlâ deliler gibi aşık olduğu eski karısı Giovanna ile aynı binada yaşamakta ve bu talihsiz tesadüf (!) sonucu ona yakın olmayı başarmaktadır. Yaşadığı ufak bir kaza sonucunda doktor, Elia'ya kilo vermesi için egzersiz yapması gerektiğini söyler. Her şeyden habersiz Elia, tanıştığı spor eğitmeni Claudia'nın kendisine yardımcı olmasını umar. Ancak fazlasıyla sportif ve sağlıklı olan Claudia'nın oynadığı oyunlar, Elia ve Giovanna'yı içinden çıkılmaz olaylar zincirinin içine sürükleyecektir.