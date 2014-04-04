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Bırakmak İstiyorum

Birakmak Istiyorum

2 kişi izlemiş. | 16 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Bırakmak İstiyorum
  • IMDB Puanı : 7.5 / 10
  • Filmin Puanı : 7.3 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Bırakmak İstiyorum filmi Emre Üstünuçar’ın 10 yıllık terapistlik tecrübeleri ışığında sigara bağımlılığına tutulan bir ayna olarak gösterime sunuluyor.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • Sigarayı bırakalı 5 gün olmuştu filme gittiğimde ama 5 günde bile beynime hep vuruyordu ama siğara degil alışkanlığımız siğarayı ağızla içiyoruz siğarayı bırakıncada o ağıza başka şeyler koymaya çalışıyoruz buda genelde yemek oluyor bende budurumun içindeyken film yararlı olur diye gittim yaralımı diye sorarsanız evet çok yararı var bırakmak isteyen insanlar yani azdaolsa beyninden ben şu siğarayı bırakmak istiyorum dur bide şu filmmi seyredeyimdemekte hiç zarar yok yarar var arkadaşlar herşey vesile karar çok önemli ver kararını bak nasıl bırakmışsın kendin bile şaşırıyorsun haline kolaygelsin....

  • izledim. kesinlikle sigara içipte bırakmak isteyenlerin gitmesi gerekiyor. eşim için gitmiştim ve bıraktı kendisi. bırakmak istiyorum düşüncesiyle gidip konsatrede olursanız bırakmamak için hiç bir nedeniniz kalmayacak. not:kalabalık gitmemenizde fayda var . film arasında dahi yanlız kalmanız gerekiyor. gerçekten bırakmak isteyenler için söylüyorum.

  • İzleyenlerin yorumlari merakla bekliyorum

  • böyle bi film yapılması çok güzel. emeği geçenleri tebrik ediyorum

  • yani film izlicez, çıkışta sigarayı bırakmış mı olucaz? ilginç

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Oyuncular ve ekip

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