Birdman veya (Cahilliğin Umulmayan Erdemi)
Birdman: Or (The Unexpected Virtue of Ignorance)
- IMDB Puanı : 7.8 / 10
- Filmin Puanı : 7.2 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Dram
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :27 Şubat 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :119 dk.
Filmin Konusu
Oyunun açılış gecesinde baş aktör provalar sırasında yaralanır ve yeri doldurulması gerekir. Baş aktrist Lesley’in önerisi ile hasılat garantili Mike Shiner baş aktörlüğe getirilir. Mike sahneye çıkmaya hazırlanırken kız arkadaşı ve oyuncu Laura, kızı ve onun kişisel asistanı Sam ve her şeyi düzenlemeye çalışan eski karısı Sylvia ile uğraşmak zorundadır.
Filmin Eleştrisi
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Yorumlar
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Erward Norton ve Michael Keaton, ikisinin de filmleri çok iyi. Birdman da bunlardan biri !
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Ciddi maneviyat barindiran film Babil filminin yapimcisindan, \'Two thumbs up!\' Bravo..
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oscar alir mi tartisilir?film kurgusu ile tartisilmaz kesinlikle.batarili sahneleri izleyen arkadaslar olay kurgusunda muzigin ritmini tiyatrocularin ic dunyasina beyaz perdede tanik olucaklar.özellik basrol oyuncusunun perfonmansi tek aci paralel giden planlarin mukemmelligi birdman sizofresininde kus adam olan bir tiyatrocun ic dunyasi emek is aski hirs mucadele kibir yalnizlik gibi guclu duygulari bir arada sizlere sunan ozellikle tiyatro severlerin gitmesini istedigim bir film.Milyonlarca hayrani olan bir sanatcinin hayal dunyasi abartimi?bir suru unlu bu yuku tasiyamazken...hemen gidin )
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Doğrusu ben pek beğenmedim
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Bu oskarı neye göre veriyorlar biri anlatsın bana tv de göstersen yarım saate kanalı değiştirirsin bi ara kanera 30 sn aynı koridora sabit kaldı boş yere ttnet in günahını aldım özetle iyi değil