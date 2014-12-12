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Bire Bir
Il-dae-il (One on One)
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- IMDB Puanı : 5.8 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : Güney Kore
- Gösterim Tarihi :12 Aralık 2014
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- Yapımcı :
Filmin Konusu
Liseli bir kız vahşice öldürülür. Kızı öldüren yedi kişiden biri, eğitimli bir askeri tim tarafından kaçırılır. İşkenceye uğradıktan sonra cinayeti itiraf eden bir not yazdırılır ve salıverilir. Bir zamanlar hiçbir şeyden korkmadığını düşünen bu adam şimdi büyük bir korkunun içindedir. Cinayete karışan diğerlerinin de kaçırılıp işkenceye uğradığını ve hatta kimilerinin intihar ettiğini öğrenir. Bunun üzerine bir sonraki kurbanı takibe koyularak onu kaçıranların peşine düşer.
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