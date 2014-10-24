Birleşen Gönüller
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 9.4 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Dram, Tarih
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :24 Ekim 2014
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Kuzey Kafkasya Türklerinden Niyaz ve Cennet evliyken savaşın sert darbesiyle ayrılmak zorunda kalırlar. Nazi işgali köylerine kadar gelir. Cennet ve bütün köy zorunlu işçiler olarak Almanya’ya, çalışma kamplarına gönderilir. Cennet doğurduğu yavrusu Bedel’le birlikte hayata dayanmaya çalışır. Ne vatanına geri dönebilir ne de Niyaz’ından bir daha haber alabilir. Ve bir gün Yunus ve Dilek çifti Kazakistan’a gelirler. Kader, her zorluk içinde ne saklar bilinmez.
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Yorumlar
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AİLECE gittik herkes ağladı ben gizlice ağladım
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Muhteşem bir filmdi.
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Gittim izledim ben bile ağladım diyenlerden biride benim. İçinde duygu kırıntısı kalan herkes için bu böyle olur diyede idda ediyorum.
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Bence gitmeyin.Bu ülkenin toprağından beslenen ve havasını teneffüs eden kim olursa olsun bu filmden etkilenmemesi mümkün değil.Hayatta kolay kolay ağlamayan ben bile ben filmin son yirmi dakikasına kadar EN AZ 3 -4 DEFA HIÇKIRIKLARA BOĞULDUM VE zor sabrettim ve çıktım.
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Tek kelimeyle mükemmel. Özellikle ailece gidilmesini tavsiye ederim. Aile kurumunun yıpratıldığı , eşler arasındaki muhabbetin dibe vurduğu şu zamanda böyle filmlere toplum olarak çok ihtiyacımız var.