Birleşen Gönüller

Kuzey Kafkasya Türklerinden Niyaz ve Cennet evliyken savaşın sert darbesiyle ayrılmak zorunda kalırlar. Nazi işgali köylerine kadar gelir. Cennet ve bütün köy zorunlu işçiler olarak Almanya’ya, çalışma kamplarına gönderilir. Cennet doğurduğu yavrusu Bedel’le birlikte hayata dayanmaya çalışır. Ne vatanına geri dönebilir ne de Niyaz’ından bir daha haber alabilir. Ve bir gün Yunus ve Dilek çifti Kazakistan’a gelirler. Kader, her zorluk içinde ne saklar bilinmez.