Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Bisikletler - Bikes
Paylaş

Bisikletler

Bikes

0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.

Henüz videosu bulunmamaktadır.

Bisikletler
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (0 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Bisikletler, şehirlerini korumak için maceraya atılan bir grup bisikletin hikayesini konu ediyor. Yaşamak, çalışmak ve eğlenmek için harika bir yer olan Spokesville’e hoş geldiniz. Ormanlar, nehirler ve dağların arasında bulunan Spokesville, konumu itibariyle çok özel bir kasabadır, özellikle de sevimli bisikletler için. Cesur ve sevimli kahramanımız Speddy, yerel bir postaneden çalışan bir dağ bisikletidir. Onun en iyi arkadaşları belgesel çekmeyi hayal eden şehir bisikleti Pinion, bir tamirci atölyesini yöneten neşeli bisiklet pompası Gassy ve düşündüğünü söylemekten çekinmeyen güzel ve zeki kız bisikleti olan Montana’dır. Büyülü ve çok renkli bir şehirde yaşayan bisikletler, temiz havadan ve lekesiz sokaklardan dolayı mutlulardır; ta ki şehre yeni bir üyenin gelişine kadar. Daha önce kimsenin bilmediği bir cihazın şehre gelmesi ile, adeta bir cennet olan kasaba kirlenmeye başlar. Kasabayı korumaya kararlı olan Speddy, arkadaşları ile birlikte heyecan verici bir maceraya koyulur.

Galeri

Henüz fotosu bulunmamaktadır.
izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Seslendirenler ve ekip

    tümü >>

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Mynet sinema kalitesiyle Bisikletler filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Bisikletler filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir