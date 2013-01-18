Bitik Şehir

Eski bir polis memuru ve özel dedektif olan Billy Taggart, New York şehrinin belediye başkanı Nicholas Hostetle tarafından kendisine gittikçe yabancılaşan karısı Emily Barlow'u takip etmesi için görevlendirilir. Taggert yaptığı araştırmalar ve incelemeler sonrasında kendini esrarengiz durumların içerisinde bulur. Başkan'ın iş ve özel hayatını daha yakından incelemeye başlayan Taggart zamanla dişli düşmanlar edineceği büyük bir skandalın içerisine doğru sürüklenir.