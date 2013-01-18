Bitik Şehir
Broken City
- IMDB Puanı : 6.2 / 10
- Filmin Puanı : 7.2 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Gerilim, Suç
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :18 Ocak 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :109 dk.
Filmin Konusu
Eski bir polis memuru ve özel dedektif olan Billy Taggart, New York şehrinin belediye başkanı Nicholas Hostetle tarafından kendisine gittikçe yabancılaşan karısı Emily Barlow'u takip etmesi için görevlendirilir. Taggert yaptığı araştırmalar ve incelemeler sonrasında kendini esrarengiz durumların içerisinde bulur. Başkan'ın iş ve özel hayatını daha yakından incelemeye başlayan Taggart zamanla dişli düşmanlar edineceği büyük bir skandalın içerisine doğru sürüklenir.
Galeri
Yorumlar
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iyi film olmuş sıkılmadan izletiyor
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neden bilmem kasvetli geldi bana aslında severim bu adamları ama bunu izlermiyim bilmiyorum
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mğthiş kadro konuda müthiş celal ile cereni gördükten sonra belki bunada giderm
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fragmanı beğendim filmiide begenicemi umuyorm
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merakla bekliyorum kesin izliyeceğim