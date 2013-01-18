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Bitik Şehir

Broken City

7 kişi izlemiş. | 22 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Bitik Şehir
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
15 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.2 / 10
  • Filmin Puanı : 7.2 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Eski bir polis memuru ve özel dedektif olan Billy Taggart, New York şehrinin belediye başkanı Nicholas Hostetle tarafından kendisine gittikçe yabancılaşan karısı Emily Barlow'u takip etmesi için görevlendirilir. Taggert yaptığı araştırmalar ve incelemeler sonrasında kendini esrarengiz durumların içerisinde bulur. Başkan'ın iş ve özel hayatını daha yakından incelemeye başlayan Taggart zamanla dişli düşmanlar edineceği büyük bir skandalın içerisine doğru sürüklenir.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • iyi film olmuş sıkılmadan izletiyor

  • neden bilmem kasvetli geldi bana aslında severim bu adamları ama bunu izlermiyim bilmiyorum

  • mğthiş kadro konuda müthiş celal ile cereni gördükten sonra belki bunada giderm

  • fragmanı beğendim filmiide begenicemi umuyorm

  • merakla bekliyorum kesin izliyeceğim

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Oyuncular ve ekip

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