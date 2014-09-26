Sinema>Film Arşiv > Biz Babasız Büyüdük
Biz Babasız Büyüdük
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 10.0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
Filmin Konusu
Babası askerde olan Alim, utangaç ve duygusal bir çocuktur. Bir gün babası kasabaya tayin edilen Selma’nın sınıfa gelmesiyle Alim’in hayatı değişecektir. Alim ve Selma’nın arkadaşlıklarının ilerlemesi üzerine çocuklar “Alim, Selma’yı seviyor” diye dedikodu çıkartırlar. Bunun üzerine Alim, Selma’yı kendinden uzaklaştırır. Alim yıllar sonra bir tatil yerinde çocukluk aşkına rastlar ama o yıllar artık geride kalmıştır.
Galeri
Henüz fotosu bulunmamaktadır.
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.