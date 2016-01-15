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Bizans Oyunları - Geym of Bizans

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Fragmanlar


Bizans Oyunları - Geym of Bizans
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 3.4 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Güney Amerika’nın sıcağından ve Rio Karnavalı’nın gürültüsünden kendilerine gına gelen Mayalar, tası tarağı toplayıp taşının toprağının altın olduğunu duydukları Anadolu’ya göç edip Bağcılar civarına yerleşirler. Yeni yerleştikleri bu bereketli topraklarda Türk boyları ile kaynaşarak Güney Amerika’nın tekniğini Anadolu’nun kültürüyle birleştiren Mayalar, zamanla bilimde, sanatta, teknolojide ve Sudoku’da gösterdikleri üstün başarı ile komşuları olan Bizans’ın dikkatini ve nefretini üzerlerine çekmekten kurtulamazlar.
Her ne kadar Bizans’ın dost canlısı ve barışsever Kralı 3. Klitor gerçek bir Maya hayranı olsa da, karısı 5. Klitorya ve kardeşi Muhteris, Mayalar’ın yükselişini durdurmak için ortalama bir televizyon dizisinin bir sezonunda rastlanacak entrikayı birleştirip haince bir plan yaparlar.
Plana göre Klitorya ve kayınçosu Muhteris, önce Klitor’u ortadan kaldıracak, ardından da Mayaların bütün kadınlarını kaçırıp Bizans zindanlarına atacaktır. Bu şekilde Bizanslılar Maya kadınlarıyla soylarını ıslah ederken Bizans erkekleri de “yalnızlık Allah’a mahsus” deyip çevre kabilelerin düşük profilli kadınlarıyla birleşecek ve Mayalar’ın kusursuz genleri zamanla sıradan DNA’lara dönüşecektir.

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Yorumlar

  • berbat bi film

  • 4 kafadar en son seansa gittik ve gülmekten yerlere yattık.Bu tarz filmlere giderken amaç saçmalıklara ve argoya gülmek olmalı.Ne izleyeceğini bilerek git kardeşim filme.Sen fragmanları izleyipte eşinle çocuğunla gidersen böyle bir filme zaten senden salağı yoktur.Sırf gülmek için gidilecek komik bir film..

  • rezalet. oglumla izlerken utandım..

  • Gani beyin ellerine sağlık film çok güzeldi. Bekletilerinizi normal tutun ve önyargılı davranmayın. Oyunculuklar ve kurgu etkileyici.

  • zamana, paraya, emeğe yazık.

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Oyuncular ve ekip

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