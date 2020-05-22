Bize Müsaade

Giray Altınok'un yönetmenliğini ve senaristliğini üstlenip, başrolünde yer aldığı komedi türündeki "Bize Müssade" filmi, çekeceği yeni filmine mekan bakmak için akıl hastanesine giden ve burada yaşadığı türlü yanlış anlamalar sonucu dışarı çıkamayan bir yönetmenin başına gelenleri konu ediyor.