Bizi Kötüden Koru
Deliver Us from Evil
- IMDB Puanı : 6.2 / 10
- Filmin Puanı : 7.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Gerilim, Suç
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :29 Ağustos 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :118 dk.
Filmin Konusu
Ülkenin en zorlu muhitlerinden olan 46. bölgeye atanan Polis Sarchie, insanlık dışı davranışların son noktalarına tanık olmuş ve bu durum, karısı Jen ve küçük kızları Christina’yla ilişkisini etkileyecek ölçüde ruhunu karartmaya başlamıştır. Gitgide daha sorunlu birine dönüşen Sarchie ile eski bir komando olan, alaycı polis ortağı Butler tuhaf bir olayı soruşturmak üzere çağrıldıklarında, takip eden olaylar silsilesi pragmatik Sarchie’nin inançlarını ve anlayışını sınayacaktır.
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Yorumlar
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arkadasim aynen ticari boyutu var artik IMBD puaninin...bir baktim bu nuhta gelis puani 8 gibi birseydi film 2.haftasinda 6 larda doladmaya basladi...Biz de saskin degiluz anliyoz o kadarını. ..bn artik bakmıyorum. ..yorumlarla da oynaniyo bence...
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Bu filme 6.4 puan verenin aklina yani... İmdb puani ozellikle yuksek tutuluyor bence ben bunu anladim, herkes izlesin diye abd\'nin yeni oyunu. Neyse haftada bir film en az izlerim ama bu film icin İvana gibi sert bir yorum yapacagim \'bizimle degilsıınnn\'