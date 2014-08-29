Bizi Kötüden Koru

Ülkenin en zorlu muhitlerinden olan 46. bölgeye atanan Polis Sarchie, insanlık dışı davranışların son noktalarına tanık olmuş ve bu durum, karısı Jen ve küçük kızları Christina’yla ilişkisini etkileyecek ölçüde ruhunu karartmaya başlamıştır. Gitgide daha sorunlu birine dönüşen Sarchie ile eski bir komando olan, alaycı polis ortağı Butler tuhaf bir olayı soruşturmak üzere çağrıldıklarında, takip eden olaylar silsilesi pragmatik Sarchie’nin inançlarını ve anlayışını sınayacaktır.