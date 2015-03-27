Bizim Hikaye
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 8.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Aksiyon
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :27 Mart 2015
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
İsmail; yazdığı bir kitaptan dolayı 12 Eylül 1980 döneminde cezaevine düşer. Karısı Nimet hamiledir ve iki çocuğuyla dışarıda ve kimsesiz kalmıştır. Üç sene sonra kocasının ölümü onu iyice yalnızlaştırır. Üç çocuğunu büyütür ve okutur. Avukat olan büyük oğlu Ahmet babasının haksız yere yattığını ve hiçbir suçu olmadığını söyleyerek dava açıp babasının günlüğünü alır ve iade-i itibar davası açar. Ahmet’in hayatını, yarınını belirleyecek olan bu davadır. Artık günlük Ahmet’in elindedir. Babasının yaşadığı cezaevindeki üç seneyi onun gözünden yaşamaktadır. Artık babası ona herkesten yakındır.
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Yorumlar
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film gerçekten çok etkileyici ve çok duygusal tavsiye ediyorum memnun kalırsınız .d
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Bu da yeni bir AK PARTİ secim filmi mi?