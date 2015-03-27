Bizim Hikaye

İsmail; yazdığı bir kitaptan dolayı 12 Eylül 1980 döneminde cezaevine düşer. Karısı Nimet hamiledir ve iki çocuğuyla dışarıda ve kimsesiz kalmıştır. Üç sene sonra kocasının ölümü onu iyice yalnızlaştırır. Üç çocuğunu büyütür ve okutur. Avukat olan büyük oğlu Ahmet babasının haksız yere yattığını ve hiçbir suçu olmadığını söyleyerek dava açıp babasının günlüğünü alır ve iade-i itibar davası açar. Ahmet’in hayatını, yarınını belirleyecek olan bu davadır. Artık günlük Ahmet’in elindedir. Babasının yaşadığı cezaevindeki üç seneyi onun gözünden yaşamaktadır. Artık babası ona herkesten yakındır.