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Bizim Küçük Günahlarımız

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Fragmanlar


Bizim Küçük Günahlarımız
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 10.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Birbirinden uzak gibi görünen ama iç içe geçmiş hayatların akıl almaz rastlantılarla bir araya gelişinin doğurduğu macera dolu bir aşk hikayesi...

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Yorumlar

  • Degisik bir film.goruntuler guzel.tamamen dogal oynanmis.tavsiye ederim.

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Oyuncular ve ekip

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