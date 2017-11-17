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Bizim Küçük Günahlarımız
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 10.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Dram
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :17 Kasım 2017
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Birbirinden uzak gibi görünen ama iç içe geçmiş hayatların akıl almaz rastlantılarla bir araya gelişinin doğurduğu macera dolu bir aşk hikayesi...
Galeri
Yorumlar
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Degisik bir film.goruntuler guzel.tamamen dogal oynanmis.tavsiye ederim.
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