Trabzon’un bir köyüne tayini çıkan resmi imamın gelmesi gecikince, köylüler bir imam arayışını girerler. Köy halkının sevdiği ama resmi olarak imam olmayan Bizum Hoca’nın köyün imamı olmasına karar verilir. Bizum Hoca imamlığı kabul etmiştir ki, köyün ortasından geçen dereye bir HES inşaatı yapılacağı haberi köyün gündemine bomba gibi düşer. Köylü bu inşaatın yapılmasına karşıdır ve mücadele başlar. Eylemin başına ise Bizum Hoca geçer.