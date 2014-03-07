Bizum Hoca
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 8.0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
Filmin Konusu
Trabzon’un bir köyüne tayini çıkan resmi imamın gelmesi gecikince, köylüler bir imam arayışını girerler. Köy halkının sevdiği ama resmi olarak imam olmayan Bizum Hoca’nın köyün imamı olmasına karar verilir. Bizum Hoca imamlığı kabul etmiştir ki, köyün ortasından geçen dereye bir HES inşaatı yapılacağı haberi köyün gündemine bomba gibi düşer. Köylü bu inşaatın yapılmasına karşıdır ve mücadele başlar. Eylemin başına ise Bizum Hoca geçer.
Galeri
Yorumlar
-
BİRAN ÖNCE VİZYONA GİRSE DE İZLESEK
-
Film izlenebilir derecede ne çok kötü nede çok güzel
-
Konusu Güzel,Oyunculuk Normal Ama Komedi Adına Pek Birşey Diyemem.Düğün Dernek,Eyvah Eyvah 3 Gibi Komedi Filmlerinin Arasında Sönük Kalmış...
-
komik midir acaba? bilemedim. ne çok komedi filmi çekildi