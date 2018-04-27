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Bizum Uşaklar

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Bizum Uşaklar
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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  • Yapım Yılı :2018
  • Gösterim Tarihi :27 Nisan 2018

 

Filmin Konusu

Trabzon'da iki kaçak, saklanacak yer ararken tesadüf sonucu bir köye hoca olurlar. Aynı köyde iki amca çocuğunun yıllardır bitmeyen sınır kavgasından dolayı köylüler ve yeni gelen hocalar ile buna bir çözüm aramaya karar verirler.

Galeri

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