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Bizum Uşaklar
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Filmi Oyla :
- Yapım Yılı :2018
- Gösterim Tarihi :27 Nisan 2018
Filmin Konusu
Trabzon'da iki kaçak, saklanacak yer ararken tesadüf sonucu bir köye hoca olurlar. Aynı köyde iki amca çocuğunun yıllardır bitmeyen sınır kavgasından dolayı köylüler ve yeni gelen hocalar ile buna bir çözüm aramaya karar verirler.
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