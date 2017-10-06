Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı
Blade Runner 2049
- IMDB Puanı : 8.1 / 10
- Filmin Puanı : 6.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Bilim Kurgu
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :6 Ekim 2017
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Denis Villeneuve'ün yönetiği Blade Runner 2049, Ridley Scott'ın 1982 yapımı bilim-kurgu klasiğinin izini sürüyor. Film, üstü örtülü bir sırrı keşfetmesiyle 34 yıldır kayıp olan Rick Deckard'ı arayışa geçen K isimli bir blade runner'ın hikayesini anlatıyor.
Galeri
Yorumlar
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Filme büyük beklentilerle gittik film devam ederken kalkan gidenlerin sayısı 30,40’ı geçti. Film sonunda birşey olur diye bekleyen ama beklentimiz yine sonuçsuz kalan 4 çift kaldık. Zaman kaybı vasat bir film ayrıca çoğu sahnesi de sansürlü baya da eleştiri almıs bir film bilgilerinize...
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Boş vaktin olsa hatta bedavaya bilet verseler bile kesinlikle gittiğinizde pişman olacağınız bir film
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Filmden ne beklediğiniz önemli. Eğer aksiyon bilimkurgu -macera bekliyorsanız boşuna gitmeyin. Distopik bir gelecek, ileriye yönelik bir kurgu, yavaş aceleci olmayan bir anlatım. Önceki film ile iyi harmanlanmış bütün beklentilerimi karşıladı.
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Ben 80 tane öğrencimi alarak filmin ilk geldiği günün öğleninde filmin puanına aldanarak gitme hatadında bulundum. Yaw lanet olsun... Bu puanı böyle bir filme verenin hiç mi film zevki yok, nasıl bi iştir bu.. Aldığım her öğrenci çıkışta söylenerek çıktı. Berbat bir film. Sakın puanına aldanmayın arkadaslar hikaye...
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berbat bir film kimse gitmesin sıkıntıdan patlarsınız valla zamanınıza yazık.