Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı

Denis Villeneuve'ün yönetiği Blade Runner 2049, Ridley Scott'ın 1982 yapımı bilim-kurgu klasiğinin izini sürüyor. Film, üstü örtülü bir sırrı keşfetmesiyle 34 yıldır kayıp olan Rick Deckard'ı arayışa geçen K isimli bir blade runner'ın hikayesini anlatıyor.