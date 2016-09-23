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Blair Cadısı

Blair Witch (The Woods)

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Fragmanlar


Blair Cadısı
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 5.0 / 10
  • Filmin Puanı : 5.5 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

James'in kardeşi ve iki arkadaşının, Maryland'deki Karanlık Orman'da Blair Cadısı'nın efsanesinin peşinden gidip arkalarında bir sürü teori ve şüphe bırakmalarının üzerinden 20 yıl geçmiştir.

James, arkadaşları Peter, Ashley ve film öğrencisi Lisa kameraları ile birlikte, kayıpların gizemini çözmek için aynı ormana girmeye cüret ederler.
Başlarda grup gayet iyimserdir. Özellikle bölgenin yerlisi olan Lane ve Talia'nın karanlık ve dolambaçlı ormandaki rehberlikleri sayesinde grubun umutları yükselir. Ancak gecenin çökmesi ile beraber, grup tehditkâr varlıklar ile yüzleşmek zorunda kalır.
Yavaş yavaş, efsanenin hayal ettiklerinden çok daha gerçek ve şeytani olduğunun farkına varırlar.

Galeri

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Yorumlar

  • Tek kelimeyle;BERBAT

  • Bune ya filme girdiğime pişman oldum çok kötuydu

  • Bu filmi bekliyorum

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Oyuncular ve ekip

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