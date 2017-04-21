90'ların efsanevi Rock grubu Blue Blues Band ile Türk müzik dünyasının iki dâhi müzisyeni Yavuz Çetin ile Kerim Çaplı'nın hikâyeleri "Blue" belgeseli ile ölümsüzleşiyor.

1990'larda Türkiye'de rock dünyasına damgasını vurmuş ve sahne performanslarıyla efsaneleşmiş Blue Blues Band'ın hikâyesi "Blue" belgeseli ile beyazperdeye aktarılıyor. Hem dönemlerini hem de kendilerinden sonra gelen müzisyenleri etkilemiş ve kendilerine hayran bırakmış Blue Blues Band'in iki dâhi müzisyeni Yavuz Çetin ile Kerim Çaplı'nın hayatları, müzikal performansları ve trajik sonları, tanıklıklar ve orijinal kayıtlarla bu belgeselde yer alıyor.

1991 yılında Yavuz Çetin ve Batu Mutlugil tarafından kurulan Blue Blues Band, basta Sunay Özgür ve davulda Kerim Çaplı'nın katılımı ile ideal kadrosuna kavuşmuştu. 10 yıl boyunca birçok yerde sahne alan grup, hiçbir kayıt yayınlamamasına ve büyük çoğunlukla 'cover' parçalar çalmasına rağmen, üstün yetenekleri ve sahne performanslarıyla efsane statüsüne ulaştı. Filmde Blue Blues Band'in diğer üyeleri Batu Mutlugil ve Sunay Özgür, o günleri, grubun serüvenini ve Yavuz ile Kerim'i anlatıyorlar. Filmde Mutlugil ve Özgür'ün yanı sıra, Yavuz Çetin'le Kerim Çaplı'nın arkadaşları, aile fertleri ve önemli müzisyenler de yer alıyor.