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Blumhouse Fantasy Island Horror
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Filmin Konusu
Büyülü bir tatil köyünü konu alan, 70'ler de meşhur olmuş aynı adlı televizyon şovunun korku versiyonu...
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