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Sinema>Vizyondaki Filmler >  Bobi: Dikenlerin Gücü Adına! - Bobby the Hedgehog
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Bobi: Dikenlerin Gücü Adına!

Bobby the Hedgehog

1 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Bobi: Dikenlerin Gücü Adına!
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 5.6 / 10
  • Filmin Puanı : 3.3 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Cesur ama dünya yansa umrunda olmayacak kadar umursamaz olan afacan kirpi Bobi, bir kaza sonrası hafızasını kaybeder. Dostu şair güvercin ile birlikte unuttuğu şeyleri yeniden hatırlamak için çıktığı yolculuğunda arkadaşlığın ve sorumluluk sahibi olmanın gerçek anlamını öğrenecek ve tüm hayvanlar alemini etkileyecek bir tehdide karşı bütün hayvanların birlikte hareket etmesini sağlayacaktır.

Galeri

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Yorumlar

  • Bence kötüydü, özellikle iki kuşun ağaçtaki sahnesi çocukların izlememesi gereken yegane bölümlerden biriydi. benim gözümde evde bile seyredilmeyecek çizgi film kategorisinde :( üzgünüm... üstelik 7 yaşındaki oğlumda filmin hiç etkisinde kalmadı, çok beğendiği bir film olduğu zaman anlatır, tekrar yaşar falan filan... ama bunu belki unutmuştur bile :)

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Seslendirenler ve ekip

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Seanslar

Seçtiğiniz şehirde bu film oynamamaktadır.

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