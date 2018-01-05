Bobi: Dikenlerin Gücü Adına!

Cesur ama dünya yansa umrunda olmayacak kadar umursamaz olan afacan kirpi Bobi, bir kaza sonrası hafızasını kaybeder. Dostu şair güvercin ile birlikte unuttuğu şeyleri yeniden hatırlamak için çıktığı yolculuğunda arkadaşlığın ve sorumluluk sahibi olmanın gerçek anlamını öğrenecek ve tüm hayvanlar alemini etkileyecek bir tehdide karşı bütün hayvanların birlikte hareket etmesini sağlayacaktır.