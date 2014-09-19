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Böcek
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- IMDB Puanı : 5.5 / 10
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Fantastik, Gerilim
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :19 Eylül 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :79 dk.
Filmin Konusu
Uğur ve Barış çocukluk arkadaşıdır. Barış’ın dayısı Engin’in onlara açtığı DVD dükkanını işletmektedirler. Uğur, Barış’ın kuzeni, Engin’in de kızkardeşi olan Leyla’ya âşıktır, zaman zaman buluşurlar. Leyla’nın en büyük isteği abisinden kurtulmak ve Uğur’la yeni bir hayat kurmaktır. Fakat Uğur pek de yardımcı olamamaktadır. Hangi yüzle Engin’in karşısına çıkıp Leyla’yı isteyecektir? Daha kendi hayatını yoluna koyamamıştır. Çözüm önerisi Barış’tan gelir. Hep birlikte, Uğur ve Leyla’nın başrollerde oynadığı bir film çekeceklerdir.
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