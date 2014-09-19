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Böcek

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Fragmanlar


Böcek
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : 5.5 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Uğur ve Barış çocukluk arkadaşıdır. Barış’ın dayısı Engin’in onlara açtığı DVD dükkanını işletmektedirler. Uğur, Barış’ın kuzeni, Engin’in de kızkardeşi olan Leyla’ya âşıktır, zaman zaman buluşurlar. Leyla’nın en büyük isteği abisinden kurtulmak ve Uğur’la yeni bir hayat kurmaktır. Fakat Uğur pek de yardımcı olamamaktadır. Hangi yüzle Engin’in karşısına çıkıp Leyla’yı isteyecektir? Daha kendi hayatını yoluna koyamamıştır. Çözüm önerisi Barış’tan gelir. Hep birlikte, Uğur ve Leyla’nın başrollerde oynadığı bir film çekeceklerdir.

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