B.O.K. Bi O Kalmıştı

Hayati, ailesi ile fak fakir bir hayat sürerken, abisi Bekir sefahat içinde karısının babasından kalma kuyumcu dükkanlarını işletmektedir. Hemen hemen her gün iş aramaya çıkan Hayati, pek başarılı olamamaktadır. Şans oyunlarına olan merakı yüzünden karısı Saniye'den tutun da abisi Bekir'e kadar herkesin dilindedir...