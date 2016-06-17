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B.O.K. Bi O Kalmıştı

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Fragmanlar


B.O.K. Bi O Kalmıştı
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
15 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 6.0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Hayati, ailesi ile fak fakir bir hayat sürerken, abisi Bekir sefahat içinde karısının babasından kalma kuyumcu dükkanlarını işletmektedir. Hemen hemen her gün iş aramaya çıkan Hayati, pek başarılı olamamaktadır. Şans oyunlarına olan merakı yüzünden karısı Saniye'den tutun da abisi Bekir'e kadar herkesin dilindedir...

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Yorumlar

  • Yılın en iyi komedi filmlerinden mutlaka gidin izleyin,ailecek izlenebilecek hoş bir film

  • Elestirdikleri hatta yerin dibine soktukları tarzda bir filmi kendileri yapacaklarmış gibime geliyor.

  • bu filme gidersek b.o.k. seyretmeye gidiyoruz mu diyeceğiz şimdi.

  • Filmler ve filimler ekibinin ilk sinema filmi sabırsızlıkla bekliyorum.Herkese tavsiye ediyorum sinemadaki çoğu filme on basacak.

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Oyuncular ve ekip

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