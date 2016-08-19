Bol Şans
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 0.0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :19 Ağustos 2016
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
Filmin Konusu
Deniz İstanbul'da arkadaşının barında şarkıcılık yapar ve bu hayatından gayet memnundur. Babasının ölümü üzerine doğup büyüdüğü köye gelir. Cenaze işlerini hemen halledip dönmeyi planlamaktadır; ancak hesapları Buse ile karşılaşınca sekteye uğrar. Buna bir de babasının ölümünün arkasındaki kirli oyunlar eklenince, köyde kalıp babasının işletmekte olduğu açık hava sinemasını almak ister. Bu durum onu köyün belalısı Ümit, onun arkasında görünmeyen yüz olarak duran belediye başkanıyla karşı karşıya getirir. Ümit'in de Buse'ye aşık olduğu öğrenildiğinde işler içinden çıkılmaz bir hal alır ve Deniz, Ümit ve Buse'yi geri dönülmez bir yola sokar.
Galeri
Yorumlar
-
Senaryosu oyunculuğu ve çekimleriyle tam bir fiyasko. Filmin sonuna kadar dayanmak için kendimi zorladım fakat nafile. Ne iyi bir başlangıç ne de bitiş. Dram yazmasına takılmıyorum bile. Kusurlar topluluğu. Büyük bir hayal kırıklığına uğrayarak salonu terk ettim.
-
Yaz dönemidir tamam,çok kalite beklemiyoruz ama o kadarda değil artık,küfürü normalleştirmek içinmi cekiliyor bu filmler acaba,arkadaslar inanın hem zaman kaybı hem para,ben 20 dakika dayanabildim
-
hayatımda izlediğim en beş para etmez filmlerden biri. 15-20 lira verip onca yabancı film varken yerli diye, destek diye buna giriyorsunuz ve elde ettiğiniz yegâne şey kocaman bir hayalkırıklığı. tv\'de bile izlenemeyecek kadar basit ve bayağı bir çalışma olmuş. Türk sineması bu tip örneklerle hiç bir yere varamaz.
-
öyle müthiş senaryosu yok belki ama aşk ve dram içeren tatlı bi film olmuş , arada özellikle çocuk oyuncuların renk kattığı komik sahneler var, filmin finalindeki şarkı da gayet güzeldi