Deniz İstanbul'da arkadaşının barında şarkıcılık yapar ve bu hayatından gayet memnundur. Babasının ölümü üzerine doğup büyüdüğü köye gelir. Cenaze işlerini hemen halledip dönmeyi planlamaktadır; ancak hesapları Buse ile karşılaşınca sekteye uğrar. Buna bir de babasının ölümünün arkasındaki kirli oyunlar eklenince, köyde kalıp babasının işletmekte olduğu açık hava sinemasını almak ister. Bu durum onu köyün belalısı Ümit, onun arkasında görünmeyen yüz olarak duran belediye başkanıyla karşı karşıya getirir. Ümit'in de Buse'ye aşık olduğu öğrenildiğinde işler içinden çıkılmaz bir hal alır ve Deniz, Ümit ve Buse'yi geri dönülmez bir yola sokar.