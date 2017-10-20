Aytaç Ağırlar'ın yazıp yönettiği Bölük, yolları bir kışlada kesişen bir bölük askerin hikâyesini anlatıyor. Film, yönetmen Aytaç Ağırlar'ın, "hayatımın mihenk taşı" dediği askerlik görevinde kendi yaşadıklarını ve başına gelenleri 3 farklı karakter üzerinden anlatıyor. Erdal, Murat ve Mülayim adlı asker karakterlerin birçok özellikleri ve hikâyede başlarına gelenler, bizzat yönetmenin yaşadığı askerlik anılarından yansıyanlar.