Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Bölük
Paylaş

Bölük

0 kişi izlemiş. | 1 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Bölük
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 7.7 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (9 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Aytaç Ağırlar'ın yazıp yönettiği Bölük, yolları bir kışlada kesişen bir bölük askerin hikâyesini anlatıyor. Film, yönetmen Aytaç Ağırlar'ın, "hayatımın mihenk taşı" dediği askerlik görevinde kendi yaşadıklarını ve başına gelenleri 3 farklı karakter üzerinden anlatıyor. Erdal, Murat ve Mülayim adlı asker karakterlerin birçok özellikleri ve hikâyede başlarına gelenler, bizzat yönetmenin yaşadığı askerlik anılarından yansıyanlar.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • Mükemmel olmasa da izlenebilir. Başları bayağı sıkıyor ama sona doğru sarıyor film.

  • Nefes filminin kalitesiz çakması

  • ÇOK İYİ OLMASADA İZLEMEYE DEGER.

  • On numaraydı

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Bölük filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Bölük filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir