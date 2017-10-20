Sinema>Film Arşiv > Bölük
Bölük
0 kişi izlemiş. | 1 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 7.7 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
Filmin Konusu
Aytaç Ağırlar'ın yazıp yönettiği Bölük, yolları bir kışlada kesişen bir bölük askerin hikâyesini anlatıyor. Film, yönetmen Aytaç Ağırlar'ın, "hayatımın mihenk taşı" dediği askerlik görevinde kendi yaşadıklarını ve başına gelenleri 3 farklı karakter üzerinden anlatıyor. Erdal, Murat ve Mülayim adlı asker karakterlerin birçok özellikleri ve hikâyede başlarına gelenler, bizzat yönetmenin yaşadığı askerlik anılarından yansıyanlar.
Galeri
Yorumlar
-
Mükemmel olmasa da izlenebilir. Başları bayağı sıkıyor ama sona doğru sarıyor film.
-
Nefes filminin kalitesiz çakması
-
ÇOK İYİ OLMASADA İZLEMEYE DEGER.
-
On numaraydı
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.