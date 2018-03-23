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Bordo Bereliler Afrin

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Fragmanlar


Bordo Bereliler Afrin
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0.0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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  • Tür :Aksiyon
  • Yapım Yılı :2017
  • Gösterim Tarihi :23 Mart 2018

 

Filmin Konusu

Ülkemiz bordo bereliler ile Afrin'de terör hedefleriyle mücadelesini sürdürürken, savaşın izleri bu filmle beyazperdeye taşınıyor.

Galeri

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