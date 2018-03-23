Sinema>Vizyona Girecek Filmler > Bordo Bereliler Afrin
Bordo Bereliler Afrin
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 0.0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Aksiyon
- Yapım Yılı :2017
- Gösterim Tarihi :23 Mart 2018
Filmin Konusu
Ülkemiz bordo bereliler ile Afrin'de terör hedefleriyle mücadelesini sürdürürken, savaşın izleri bu filmle beyazperdeye taşınıyor.
Galeri
Henüz fotosu bulunmamaktadır.
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.