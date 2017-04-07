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Bordo Bereliler Suriye

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Bordo Bereliler Suriye
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 5.6 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Film, 2015'in Eylül ayında Hakkari Dağlıca' da 16 askeri şehit eden PKK'lıları yakalamak için bölgeye getirilen ve 'dön' emri almamak için telsizlerini kapatan bordo berelilerin yaptığı operasyonla birlikte başlıyor. Ekip, daha sonra Yüzbaşı Mehmet ve komutasındaki ekiple birlikte Suriye'de, Türk sınır güvenliğini tehdit eden bir terör örgütünün başındaki "Çöl İmamı" lakaplı Ebu Salim'i yok etmeye çalışıyor. Daha sonra bu terör örgütüne destek olan yapının FETÖ olduğu anlaşılıyor ve filmde bu kişilere karşı bir mücadeleye girişiliyor.

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