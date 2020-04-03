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Boyalı Kuş
The Painted Bird
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Savaş
- Yapım Yılı :2019
- Ülke : Çek Cumhuriyeti, Ukrayna, Slovakya
- Gösterim Tarihi :3 Nisan 2020
- Yönetmen :
Filmin Konusu
Boyalı Kuş, İkinci Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru çorak, ilkel Doğu Avrupa’da bir yerde, yalnız bir çocuğu izliyor. Kimsesiz kalan Çocuk köyden köye çiftlikten çiftliğe geçiyor; cahil, hoşgörüsüz, acımasız sivil ve askerlerle karşılaşacağı sonu belirsiz bir yolculuk sürdürüyor.
Galeri
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