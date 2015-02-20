Boyun Eğmez

Louie, 2. Dünya Savaşı’nda bir uçak kazasından sonra iki mürettebatla birlikte bir salda 47 gün boyunca yaşam mücadelesi verdi, ardından da Japon Donanması tarafından yakalanarak savaş esirleri kampına gönderildi. Laura Hillenbrand’ın kitabından uyarlanan Unbroken, Olimpiyat oyuncusu ve savaş kahramanı Louis Zamperini’nin insan ruhunun dayanma gücünü konu olan inanılmaz ve ilham veren gerçek hikâyesini beyazperdeye taşıyor.