Boyun Eğmez
Unbroken
- IMDB Puanı : 7.2 / 10
- Filmin Puanı : 7.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Savaş, Biyografi, Spor, Tarih, Aksiyon
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :20 Şubat 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Louie, 2. Dünya Savaşı’nda bir uçak kazasından sonra iki mürettebatla birlikte bir salda 47 gün boyunca yaşam mücadelesi verdi, ardından da Japon Donanması tarafından yakalanarak savaş esirleri kampına gönderildi. Laura Hillenbrand’ın kitabından uyarlanan Unbroken, Olimpiyat oyuncusu ve savaş kahramanı Louis Zamperini’nin insan ruhunun dayanma gücünü konu olan inanılmaz ve ilham veren gerçek hikâyesini beyazperdeye taşıyor.
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Yorumlar
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Oyuncudan yonetmen olmayacagini bizlere bir kez daha gosteren film. Angelina olsa bile olmuyor, cok nadirdir oyuncudan iyi yonetmen ciktigi. Herkes kendi isini yapsin!
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film fena değil yaşanmış bir olayı konu aliyor yanlız her şey guzrlde filmdeki arkadaşlar o kadar çileler cekiyolar işkenceler her şeye rağmen saçlar her zaman dolgulu ve dalgalı ( blendax reklamlarindaki gibi) esas oğlanın 5 yılda hiç saçı bozulmuyor ve uzamiyor film ortalama bir film puanim 6.5 sinemada izlenmeye değmez ama evde vakit geçirilmek için izlenebilir
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izledim.iyi başlayan iyi devam eden ama ilerdedikçe can sıkan bir film.bence o kadar vakit ayırmaya değmez.puanı 6.5
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Mükemmel bir film Haylaz bir çocukluktan olimpiyat koşucusuna oradan dünya savaşına ve esir hayatına Verilen mücadele be onur. Gercek hayattan alınması etkiyi dahada arttırıyor.
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İlerleyiş güzel merak uyandırıyor fakat sonu çok kötü bitti.Ne yazıkki hayal kırıklığı.3 saatinize yazık arkadaşlar.bence en fazla 7 puan