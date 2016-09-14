Bridget Jones'un Bebeği

Mark Darcy'den ayrıldıktan sonra Bridget Jones'un "sonsuza dek sürecek mutluluğu" pek de planladığı gibi gitmez. Kırk küsur yaşında ve yeniden bekar biri olarak, Bridget üst düzey haber yapımcılığı mesleğine odaklanmaya, etrafını eski ve yeni arkadaşlarla çevrelemeye karar verir. Bridget ilk kez her şeyi kontrol altına almıştır. Yolunda gitmeyen ne olabilir?