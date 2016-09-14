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Bridget Jones'un Bebeği
Bridget Jones's Baby
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- IMDB Puanı : 6.6 / 10
- Filmin Puanı : 7.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Komedi
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : İngiltere
- Gösterim Tarihi :14 Eylül 2016
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Mark Darcy'den ayrıldıktan sonra Bridget Jones'un "sonsuza dek sürecek mutluluğu" pek de planladığı gibi gitmez. Kırk küsur yaşında ve yeniden bekar biri olarak, Bridget üst düzey haber yapımcılığı mesleğine odaklanmaya, etrafını eski ve yeni arkadaşlarla çevrelemeye karar verir. Bridget ilk kez her şeyi kontrol altına almıştır. Yolunda gitmeyen ne olabilir?
Galeri
Yorumlar
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Filmin tamamını izleyemedim. Ama çok eğlenceli duruyordu )
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Çok keyif aldım hoş bi gilm boşta ama Film bu
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Çok hoş bir film...
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Bridget Jones hayranlari kacirmasin. Oldukca eglenceli ve komik bir film.
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beklenti yuksek olmasin ama keyifli bir film.
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