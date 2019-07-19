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BrightBurn

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BrightBurn
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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  • Tür :Korku
  • Yapım Yılı :2019
  • Ülke : ABD
  • Gösterim Tarihi :19 Temmuz 2019
  • Yönetmen :
  • Dağıtıcı :Warner Bros Turkey

 

Filmin Konusu

Çizgi romanlar çağında yaşamak bizleri süper kahramanların var olması fikrine sıcak bakmaya itmekte. Dünyayı korumak, dünyalıları gözetmek ve adaleti sağlamak için kurgusal bir süper kahramanın ete kemiğe bürünerek aramızda yaşaması fikri pek çok kişi tarafından olumlu karşılanabilir. Bunun en önemli sebebi de, süper güçlü olan bu isimsiz kişinin, dünyayı koruma sorumluluğunu alacağına ve bozulmaz ahlak kuralları ile her zaman doğru tarafta yer alacağına dair çizgi roman dünyasının bizi ikna ettiği gerekçelerdir. Ancak ya tam tersi olursa? Ya gerçekten uzaydan düşen minik bir bebek bulunur ve çiftçi bir aile tarafından evlat edinilirse? Fakat kim olduğunu bilmese de farklı olduğunun bilincinde olan bu çocuk büyüdükçe bir kahramandan çok bir düşmana dönüşmeye başlarsa? Süper güçlü olanın karşımızda değil de yanımızda olacağı inancımızı paramparça eden bu senaryoda ne kadar güvende olabiliriz?... Kırsal hayatlarına gökten düşen bir bebeği dahil eden aile, zamanla büyükmekte oldukları çocuğun sandıklarından çok daha fazla kötülük ve güç barındırdığını keşfediyorlar. Ancak nereden geldiklerini bile bilmedikleri bu çocuğu durdurmanın yolu ne olacak?

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