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Brimstone

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Fragmanlar


Brimstone
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 7.1 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Kocası ve çocuklarıyla mutlu, sıradan bir yaşam süren Liz'in hayatı, kasabaya yeni bir din adamının gelmesiyle kabusa döner. Pederin görevini yapmaya başlamasıyla Liz ve ailesi büyük bir tehlike altına girer. İşlemediği bir suçun sanığı olan Liz, bir yandan ailesini hırslı ve intikam almak isteyen pederden korumaya çalışırken, bir yandan da içinde bulunduğu durumdan kaçış yolu bulmaya çalışacaktır.

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