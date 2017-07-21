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Brimstone
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- IMDB Puanı : 7.1 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Western, Gizem, Gerilim
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD, Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İngiltere
- Gösterim Tarihi :21 Temmuz 2017
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :148 dk.
Filmin Konusu
Kocası ve çocuklarıyla mutlu, sıradan bir yaşam süren Liz'in hayatı, kasabaya yeni bir din adamının gelmesiyle kabusa döner. Pederin görevini yapmaya başlamasıyla Liz ve ailesi büyük bir tehlike altına girer. İşlemediği bir suçun sanığı olan Liz, bir yandan ailesini hırslı ve intikam almak isteyen pederden korumaya çalışırken, bir yandan da içinde bulunduğu durumdan kaçış yolu bulmaya çalışacaktır.
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