BTS çığır açan “Love Yourself” turunun ardından BRING THE SOUL: THE MOVIE ile sinema perdelerine geri dönüyor. Sahnedeki tüm ışıklardan daha göz alıcı olan grup bu sefer bizi perde arkasına davet ediyor. BTS Avrupa turlarının en son konserinden sonraki gün, Paris’te bir otelin çatı katında, yeni şehirleri tecrübe etmekten, dünya çapında binlerce ARMY önünde performans sergilemeye, kendi hikâyelerini anlatıyor. Avrupa Turu’nun parçası olan muhteşem konser performanslarının yanı sıra grubun samimi konuşmalarını içeren ve BTS’nin sahne dışındaki dünyasına kısa bir bakış olan bu sinema etkinliği kaçmaz! BTS’in yolculuğu devam ediyor!